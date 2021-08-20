Станция метро «Спортивная» заработает следующим летом

«Строительство станции метро «Спортивная» ведется в соответствии с графиком, готовность объекта превышает 50%, ввести в эксплуатацию станцию планируется летом 2022 года», – сообщил директор новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик.

1 июля этого года Анатолий Локоть говорил о готовности станции на 80%. «Серьезных финансовых проблем нет. Будем работать дальше, наращивая темпы. Сомнений в том, что станцию сдадим в срок, нет», – заявил тогда мэр Новосибирска.

Александр Мысик отметил, что строительство ведется напряженно, «но сроки ввода никто не переносил». «Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идет монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления, – сказал он. – В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До 15 октября планируем их смонтировать, закрыть тепловой контур и уже приступим к отделочным работам».

Фото: архивы пресс-служб