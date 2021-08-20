Определена компания-подрядчик для ремонта Новосибирского театра оперы и балета

ООО «Рск-Ренессанс» стало победителем электронного аукциона на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы НОВАТа. Об этом сообщается на сайте госзакупок. К слову, это единственная компания, подавшая заявку на участие в конкурсе. Аукцион признали состоявшимся – комиссия признала заявку соответствующей требованиям.

Как следует из открытых данных, компания «Рск-Ренессанс» образована 16 февраля 2017 года в Москве. Основной вид ее деятельности – область архитектуры. Гендиректором организации указана Нино Лордкипанидзе, учредителем и конечным владельцем Валерий Агеев.

Работы в НОВАТе профинансируют за счет средств субсидии по капремонту объектов недвижимости и реставрации и собственных ресурсов учреждения. Подрядчику предстоит отреставрировать декоративные элементы кровли купола из алюминия, восстановить декоративные детали для ставен, дверей и решеток, удалить трещины на бетонной части купола и установить там противопожарную систему. Работы должны быть закончены до середины декабря 2023 года.

Фото: 2ГИС



