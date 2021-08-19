Федеральная площадка подготовки спортивного резерва заработала в Новосибирской области

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» (РЦСП СК и СР) признан федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой по реализации проекта «Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва в Новосибирской области». Такое решение озвучено Минспорта РФ. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

В поддержку проекта выступил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Проект был разработан командой Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва и представлен в Министерстве спорта РФ.

Целью проекта является создание эффективной модели комплексного сопровождения подготовки спортивного резерва Новосибирской области с использованием современных научных знаний, технологий опережающего развития по четырем направлениям. В их числе – кадровое обеспечение системы комплексного сопровождения подготовки спортивного резерва (переподготовка и повышение квалификации специалистов); медико-биологическое обеспечение подготовки спортивного резерва; цифровизация отрасли (разработка сегментов информационно-аналитической системы подготовки спортивного резерва), разработка модели спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта с использованием различных методов.

Проект реализуется при участии министерства физической культуры и спорта, министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области. Из организаций участие в проекте принимают ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею «Сибирь», ГБУЗ НСО «Государственный новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер», ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Фото: архивы пресс-служб