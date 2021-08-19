В новосибирском Академгородке планируют создать парк на месте железной дороги

О будущем парке рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
На территории Академгородка в Новосибирске может появиться новый парк. Его, а также рекреационную зону, планируют создать в пойме реки Чербузы в микрорайоне «Щ», сообщает пресс-служба мэрии.
Идея создания парка появилась давно, но реализовывать ее не удавалось из-за железной дороги и смежных участков, которые находились в собственности Сибирского отделения Российской академии наук. Теперь значительная часть территории передана в муниципалитет, и есть возможность заняться обустройством территории на месте бывшей железной дороги.
«Эта территория станет для Академгородка уникальной зоной. Мы можем соединить пешеходным маршрутом станцию «Сеятель» и технопарк. К сожалению, большая часть реки забетонирована, но остался небольшой открытый участок. Сейчас мы занимаемся созданием водно-зеленого каркаса, и наша задача сохранить этот участок, благоустроить его и сделать рекреационной зоной, которая по-новому откроется для жителей «Щ» и Советского района», — отметила вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Фото: инстаграм-аккаунт Анны Терешковой
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.