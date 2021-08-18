Мэр Новосибирска сообщил о необходимом ремонте ливневой канализации

Глава города Анатолий Локоть провел выездное совещание по ремонту дорог в Ленинском районе. В ходе встречи с журналистами он заявил о планах проверить состояние ливневок на улице Станиславского. Мэр отметил, что одновременно с ремонтом дорог «поставлена задача промониторить состояние ливневок изнутри».

«У нас есть сегодня средства, чтобы заглянуть внутрь, посмотреть на состояние. Существуют технологии промывки, это мы будем делать. Ливневую канализацию нужно приводить в порядок одновременно с ремонтом дорожной части. Ведь если не отследить это, то потом из-за луж, скопившейся воды, все, что мы отремонтировали, разорвет во время морозов», – рассказал градоначальник.

В ходе выездного совещания мэр также проверил ход ремонтных работ на улицах Станиславского и Титова, которые входят в гостевые маршруты к МЧМ-2023.