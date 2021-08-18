Накануне Дня российского флага новосибирцы получили от губернатора государственные награды

Среди награжденных – медики, ученые, артисты, преподаватели и профессионалы из других сфер.
Сорок семь новосибирцев в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации получили госнаграды РФ и Новосибирской области. Во время торжественной церемонии, которая состоялась 18 августа в Правительстве региона, губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, социальной защиты, транспорта, сельского хозяйства, культуры и искусства; финансов и налоговой политики.
«Сегодня в этом зале, в списке награжденных – очень широкий спектр профессий: как отражение нашей разносторонней Новосибирской области. Я благодарю каждого из вас за достижения, за ваш вклад в стремление нашего региона быть впереди, быть лидером во всем», – обратился губернатор к участникам церемонии.
Особые слова благодарности – врачам, медсестрам, фельдшерам – всем работникам здравоохранения, которые вот уже второй год находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Накануне Дня флага России высокую государственную награду – Орден Почета – получил заведующий отделением Городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров – за заслуги в сфере здравоохранения. Трём новосибирским медикам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Особенная награда – медаль Луки Крымского. Она учреждена Указом Президента РФ совсем недавно – 19 июня 2020 года, ей награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. Сегодня этой высокой награды удостоена медсестра центра анестезиологии и реанимации Клинической больницы «РЖД-Медицина» Новосибирска Анастасия Воробьева – за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
«Мы не просто боролись с новой коронавирусной инфекцией, не просто поддерживали медиков и друг друга. Мы продолжали реализацию всех наших планов. Я абсолютно уверен, что вы не остановитесь в стремлении к новым достижениям. Желаю вам в этом успеха и талантливых надежных последователей – ваших детей, внуков, молодых коллег», – сказал Андрей Травников.
Среди награжденных – профессор кафедры Новосибирского государственного аграрного университета Валерий Петухов. губернатор поздравил его с почетной наградой – Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов.
Ученые, врачи и преподаватели, медицинские сестры и фельдшеры, артисты театра и спортсмены, доярки и трактористы, пожарные, спасатели, инженеры и строители: всего госнаграды 18 августа получили 22 человека, награды Новосибирской области – 25.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.