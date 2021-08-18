Накануне Дня российского флага новосибирцы получили от губернатора государственные награды

Сорок семь новосибирцев в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации получили госнаграды РФ и Новосибирской области. Во время торжественной церемонии, которая состоялась 18 августа в Правительстве региона, губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, социальной защиты, транспорта, сельского хозяйства, культуры и искусства; финансов и налоговой политики.

«Сегодня в этом зале, в списке награжденных – очень широкий спектр профессий: как отражение нашей разносторонней Новосибирской области. Я благодарю каждого из вас за достижения, за ваш вклад в стремление нашего региона быть впереди, быть лидером во всем», – обратился губернатор к участникам церемонии.