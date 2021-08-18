В Искитиме построили крупнейший в Новосибирской области детский сад

По проекту в новом трехэтажном детском саду помимо групповых помещений будут обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.

Министр строительства Иван Шмидт также отметил, что всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений, что позволит создать 1870 мест в новых детсадах, из которых около 700 – для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка. На сегодняшний день три детских сада уже введены в эксплуатацию.

Фото: архивы пресс-служб