В Искитиме построили крупнейший в Новосибирской области детский сад

Работа над ним обошлась в 356 миллионов рублей.
По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, детский сад в Искитиме – самый крупный объект в 2021 году, построенный в рамках национального проекта «Демография».
«Это важный, долгожданный объект как для Искитима, так и для всей области. По проекту новый детский сад очень большой, площадью более 5,7 тысяч кв. м. Он рассчитан на 320 детей – это 15 групп, из которых 5 – для детей ясельного возраста. Объект введен в эксплуатацию, он соответствует всем современным нормам и требованиям. Стоимость строительства – 356,6 млн рублей», – подчеркнул Иван Шмидт.
По проекту в новом трехэтажном детском саду помимо групповых помещений будут обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.
Министр строительства Иван Шмидт также отметил, что всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений, что позволит создать 1870 мест в новых детсадах, из которых около 700 – для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка. На сегодняшний день три детских сада уже введены в эксплуатацию.
Фото: архивы пресс-служб
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