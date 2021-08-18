В Заельцовском бору запретили любые виды вырубки леса

Правительство Новосибирской области утвердило постановление «О необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области».

Как отмечено в документе, решение о необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» обусловлено необходимостью сохранения лесов, являющихся частью природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации региона и имеющих особое рекреационное значение.

В соответствии с документом, определены границы нового лесного парка, из его пределов исключаются ряд объектов: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, Дендрологический парк, территория дачного поселка Мочище, поселка Озерный, кладбища дачного поселка Мочище и общественного кладбища «Заельцовское», а также территория жилой застройки. До момента создания лесного парка запрещаются все виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных насаждений и рубок ухода за лесом.

Работа по подготовке сведений о границах лесного парка «Заельцовский бор» продолжается. Региональное министерство природных ресурсов и экологии в срок до 1 марта 2022 года должно завершить разработку проекта постановления правительства Новосибирской области о создании лесного парка, утверждающего его границы и положение.