Мэр Новосибирска проконтролировал реконструкцию Вокзальной магистрали

В городе идет масштабный ремонт одной из центральных улиц– Вокзальной магистрали. Обновят проезжую часть, все тротуары вдоль улицы и обустроят выделенную полосу для общественного транспорта. Ремонт проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

«Вокзальная магистраль – это особенный объект, одна из главных улиц Новосибирска, которая имеет большое значение для транспортной системы города. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По моему поручению первоначальный проект был переработан – наряду с проезжей частью также будут отремонтированы тротуары, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Хочу предупредить, что вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше. Напоминаю, что на привокзальной площади организована большая муниципальная парковка, где горожане могут оставлять свои машины».

Глава Новосибирска также отметил, что дорожный ремонт в Новосибирске продолжается. На участках с невысокой интенсивностью движения работы ведутся в круглосуточном режиме, на остальных – в ночное время. На сегодня завершено 14 объектов из 45 запланированных.

Ремонт Вокзальной магистрали стартовал в начале августа. Здесь заменят покрытие проезжей части на всём протяжении – от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина, включая участок от ул. Ленина до ул. Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка – 1,4 км. На сегодня выполнено фрезерование старого покрытия – более 84%, укладка выравнивающего покрытия – более 43%. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер.

Стоимость ремонта составляет 121 миллион рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.