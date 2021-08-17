Детские театры Новосибирской области получат финансирование из федерального бюджета

Новосибирской области будет направлено дополнительное финансирование на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для творчества. Соответствующее решение принято Комиссией Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «В рамках реализации Послания президента Российской Федерации принято решение дополнительно направить 4,2 млн рублей на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности».