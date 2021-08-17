Андрей Травников поручил устранить все аварийные ситуации по водоснабжению в регионе

На заседании правительства Новосибирской области обсудили вопросы приведения в надлежащее состояние водопроводных сетей, систем водоснабжения и водоводов в районах региона. «Мое предложение – по итогам объезда ряда муниципалитетов – закрыть все аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, профинансировать работы по замене вышедших из строя скважин и сетей там, где есть для этого готовность. Все работы должны быть завершены в этом году», – отметил губернатор.



Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказали участникам заседания о самых проблемных в плане водообеспечения районах. Сегодня это Колыванский, Краснозерский, Новосибирский, Чановский и Черепановский районы. На обеспечение жителей водой направляется более 94 млн рублей.



«Также была представлена информация о целесообразности выделения средств на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в поселке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района, в селе Нижнечеремошное Краснозерского района, строительство водозаборной скважины в поселке Октябрьский Краснозерского района, в поселке Каревский Доволенского района», – сообщили в пресс-службе новосибирского правительства.



Деньги пойдут на строительство водозаборной скважины в поселке Октябрьский Краснозерского района. Туда направят более 7,7 млн рублей. В Краснозерском же районе в Нижнечеремошном пробурят новую скважину и оборудуют ее системой водоподготовки за 11,6 миллиона рублей. 9,3 млн вложат в строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в поселке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района. На строительство водозаборной скважины в поселке Каревский Доволенского района потратят около 5,9 млн рублей, а на проведение работ в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района – еще порядка 11,3 млн рублей.