Программа «Технопрома-2021» утверждена в Правительстве России

За десять дней до старта VIII Международного форума «Технопром» состоялось второе заседание оргкомитета. Уровень готовности форума высокий, сообщил участникам совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Заседание оргкомитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В заседании приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, корпораций «Роснано», «Росатом» и других организаций.

Участники совещания обсудили проект деловой программы форума и вопросы организации выставочной части форума. Как сообщил Губернатор Андрей Травников, принцип построения архитектуры и деловой программы форума не изменился: около 80 мероприятий программы по-прежнему «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это «Зеленые технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и “мегасайенс”», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки».

При организации выставки «Технопрома» был сделан акцент не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможностях для коммуникаций участников и гостей форума. Выставка включает в себя рабочее пространство Сибирской венчурной ярмарки, 3D-Олимпиады и команд научно-образовательных центров из разных регионов. Организуя пространство таким образом, организаторы планируют обеспечить максимальную интерактивность всей территории Экспоцентра Новосибирск в дни Технопрома, чтобы усилить эффект «погружения» в тематику его треков, в направления дискуссий как для участников, так и для посетителей форума.