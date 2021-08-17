Программа «Технопрома-2021» утверждена в Правительстве России

Заседание оргкомитета по подготовке форума провел зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
За десять дней до старта VIII Международного форума «Технопром» состоялось второе заседание оргкомитета. Уровень готовности форума высокий, сообщил участникам совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Заседание оргкомитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В заседании приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, корпораций «Роснано», «Росатом» и других организаций.
Участники совещания обсудили проект деловой программы форума и вопросы организации выставочной части форума. Как сообщил Губернатор Андрей Травников, принцип построения архитектуры и деловой программы форума не изменился: около 80 мероприятий программы по-прежнему «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это «Зеленые технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и “мегасайенс”», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки».
При организации выставки «Технопрома» был сделан акцент не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможностях для коммуникаций участников и гостей форума. Выставка включает в себя рабочее пространство Сибирской венчурной ярмарки, 3D-Олимпиады и команд научно-образовательных центров из разных регионов. Организуя пространство таким образом, организаторы планируют обеспечить максимальную интерактивность всей территории Экспоцентра Новосибирск в дни Технопрома, чтобы усилить эффект «погружения» в тематику его треков, в направления дискуссий как для участников, так и для посетителей форума.
«Форум «Технопром-2021» станет одним из основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом страны. Планируются два пленарных заседания: по цифровой повестке и технологическому развитию, а также по «зеленой» повестке и перспективам карбоновых полигонов. Уровень подготовки достаточно высокий, активно подключились субъекты России. Как мы уже обсуждали, по результатам форума должен появиться список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации», – сказал Дмитрий Чернышенко.
«Отдельно стоит обратить внимание на тему пленарного заседания «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зеленой» экономике». Климатические изменения стали индикатором воздействия человека на окружающую среду и выводят на первый план мировой повестки декарбонизацию экономики. Это формирует запрос к бизнесу на технологическую перезагрузку энергетики, транспорта, производства и сельского хозяйства», – подчеркнул Валерий Фальков.
На форуме обсудят механизмы кооперации научного и технологического сектора для обеспечения климатически нейтральной экономики. Андрей Травников также отметил, что организаторы сохранили образовательную специализацию третьего дня «Технопрома».
Запланированы открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе НГУ и старт строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – это якорный проект масштабной региональной программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».
Фото: архивы пресс-служб
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