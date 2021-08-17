150 новых автобусов появятся на улицах Новосибирска в следующем году

В наш город поступят 150 новых автобусов, об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании правительства. По словам главы региона, финансовые вопросы уже согласованы. Он озвучил конечное решение правительства о закупке новых автобусов для сибирской столицы.

«При формировании трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы мы закладывали в областной бюджет средства на компенсацию расходов города Новосибирска на приобретение 150 пассажирских автобусов по схеме лизинга. Сегодня окончательно согласованы все параметры этого финансового решения», – подчеркнул губернатор.

Транспортные средства также должны быть низкопольными, то есть оборудованы для перевозки маломобильных граждан.

Андрей Травников обратился с просьбой к министерствам финансирования и транспорта, а также мэрии города. Он попросил оперативно обменяться необходимыми документами и приступить к закупке.