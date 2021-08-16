Метромост в Новосибирске станет стеклянным по всей длине

Новосибирский метромост сделают более эстетичным к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею. Конструкцию остеклят по всей длине, сообщает сайт «Новосибирские Новости» со ссылкой на департамент транспорта мэрии города.

На данный момент остекление у метромоста есть только на участках возле берегов. Однако уже в ближайшем будущем прозрачные конструкции смонтируют по всей длине моста.

«Вопрос по остеклению эстакады метромоста находится на стадии заключения договора на проектирование», – пояснили в мэрии Новосибирска. Сроки остекления и необходимые для этого объемы финансирования в департаменте не уточнили.

Фото: 2ГИС