Мэрия Новосибирска прокомментировала сокращение программы благоустройства дворов

В мэрии Новосибирска рассказали о причинах снижения количества дворовых территорий города, которые планируется благоустроить к 2024 году. Это связано с урезанием субсидий из регионального и федерального бюджетов.

Напомним, что ранее мэрия опубликовала проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"». Согласно документу, число дворов для благоустройства снизят с 438 до 339. Общий объем финансирования уменьшится с 2 189 668, 99 тысячи рублей до 2 187 168,99 тысячи рублей. Траты Новосибирска на реализацию урежут с 471 071,12 тысячи рублей до 468 571,12 тысячи рублей.

В пресс-центре администрации пояснили, что средства, которые выделят из бюджета Новосибирска для благоустройства дворов, останутся в прежнем объеме. Однако уменьшатся затраты на разработку проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проектов) и госэкспертизу.

«Снижение количества дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить в Новосибирске к 2024 году, обусловлено уменьшением объемов финансирования за счет субсидии из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)», – рассказали в пресс-центре городской администрации.