Новосибирск попал в пятерку городов с доступным качественным общепитом

Сервис SuperJob провел опрос о том, в каких городах России рестораны и кафе отличаются хорошей кухней и при этом демократичными ценами. В опросе приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тысяч человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года.

Выяснилось, в целом вкусом блюд в общепите довольны все участники опроса — оценка четыре по пятибалльной шкале оказалась минимальной оценкой. Лидером по этому показателю стала Казань с очень высокой средней отметкой в 4,5 балла. На втором месте с 4,3 балла Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и лишь один из городов-миллионников — Краснодар.

Новосибирска получили оценку 4,1 (столько же у Москвы и Петербурга). По уровню цен Новосибирск занял 5 строчку из 30 (ранжируется в порядке убывания по мере снижения уровня цен, по мнению жителей города). 19% горожан отметили, что стоимость блюд в городе высокая, 71% считают ее умеренной, а затруднились ответить 3% опрошенных.