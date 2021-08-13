В 2022 году реконструируют площадь Калинина

В следующем году запланирована реконструкция площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом на канале мэрии в инстаграме сообщил главный архитектор города Александр Ложкин.

«В течение ближайшего года новосибирцы увидят реконструкцию площади Калинина. Мы установим стелу, она будет интересная, инновационная. – отметил он. – Предполагается благоустроить всю территорию вокруг. Планируем, что в следующем году это все будет реализовано».

Кроме того, по словам архитектора, благоустройство ждет примыкающую к площади улицу Перевозчикова. С инициативой выступил застройщик жилого дома неподалеку. Саму фирму господин Ложкин не назвал.

Реконструкция площади Калинина будет приурочена к установке на ней стелы «Город трудовой доблести». Памятник должны были открыть в этом году, но церемонию перенесли на 2022-й.

Фото: 2ГИС