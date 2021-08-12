Строительство нового ЛДС идет с отставанием из-за подорожания материалов

Взлетевшие цены на стройматериалы и нехватка рабочей силы привели к отставанию от графика при строительстве ледового дворца в Новосибирске, на котором пройдут матчи и финал молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022–2023 годах.

«По ЛДС существует отставание. Наложил отпечаток год пандемии, так как такие объекты строятся с большим привлечением рабочей силы, в том числе иностранной. Сказалось и удорожание материалов. При губернаторе работает координационный штаб по выходу из этой ситуации и достройке», – сказал на пресс-конференции глава регионального минстроя Иван Шмидт.

Спортивный объект должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году, уже в декабре там пройдут первые матчи. По плану, готовность дворца к концу 2021 года должна была составлять 75%. Весной сообщалось, что ЛДС был готов только на 52%. Несколько раз из федерального бюджета выделялись дополнительные средства на строительство ледовой арены.

«Ввести должны до октября 2022 года. Это реально, но с привлечением максимального количества ресурсов. Поддерживает федеральный центр, проходят ежемесячные совещания по этому вопросу. Нет сомнений, что к чемпионату будет готов», – подчеркнул министр.

Фото: архивы пресс-служб