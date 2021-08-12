Минкульт Новосибирской области планирует вернуть 100%-ную заполняемость зрительных залов

Региональное министерство культуры намерено вернуть полную заполняемость зрительных залов к октябрю 2021 года. Власти рассчитывают, что к этому времени в регионе стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя минкульта Новосибирской области Юрия Зимнякова.

С 1 июля 2021 года в регионе ограничили вместимость объектов спорта и кинозалов до 50%, а с 10 июля также ограничили наполняемость зрительных залов. Это решение было принято в качестве противоэпидемиологической меры безопасности.

«Пока заполняемость зала 50% у нас. Когда ситуация нормализуется, естественно ограничения снимутся, – заявил господин Зимняков. – Планируем, что к октябрю заполняемость будет 100%».