Киоски и павильоны в Новосибирске будут оформляться по единым требованиям

Городская администрация выпустила проект постановления «О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска». Документ предполагает введение единых правил оформления киосков, павильонов и других нестационарных объектов. Согласно проекту постановления, нестационарные объекты можно будет оформить в различных оттенках. Приводим отрывок документа, в котором оговариваются возможные цветовые решения.



«Основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железносерый (RAL 7011), транспортный серый (RAL 7043), темно-алюминиевый (RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-серый (RAL 9023) – не менее 70%; дополнительный цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый (RAL 7011), антрацитово-серый (RAL 7016), черно-серый (RAL 7021), транспортный серый (RAL 7043), черный янтарь (9005), темно-алюминиевый (RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темносерый (RAL 9023) и (или) на фризе – цвет фирменного стиля хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в нестационарном объекте. Цвет переплетов и полотен оконных и дверных проемов: темно-серый (RAL 7016)», – говорится в тексте проекта постановления.



Также предпринимателям запретят при возведении нестационарных объектов использовать кирпич, газобетон, строительные блоки, монолитный и сборный бетон и фанеру. Последний материал можно применять при устройстве бахчевых развалов, елочных базаров.



Кроме того, документ вводит требование по оформлению кровли – она должна быть односкатной с уклоном к заднему или боковому фасаду с организованным скрытым водостоком и сливом воды. Внешние тамбуры запрещены.

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Предполагается, что постановление вступит в силу 1 сентября 2021 года. Оно не будет касаться нестационарных объектов, которые уже установлены в Новосибирске. Однако такая оговорка не действует в отношении павильонов и ларьков, расположенных в пределах гостевых маршрутов для организации и проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Владельцев этих объектов обяжут привести постройки в соответствие с требованиями к 1 июня 2022-го.