Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета на решение социальных задач

Их направят, в частности, на жилье для врачей и учителей, ремонт тротуаров, отсыпку дорог и оборудование для школ.
Направления, на развитие которых пойдут эти средства, на внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами заксобрания региона и совета депутатов Новосибирска.
«В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил субсидию на поддержку нашего бюджета. Сумма приличная – миллиард рублей. Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области», – отметил глава региона.
Губернатор предложил городским и региональным депутатам озвучить предложения по выбору самых важных социальных задач, которые можно решить с помощью поступивших средств. Первое направление – отсыпка дорог в частном секторе. Необходимость дополнительного финансирования решения именно этой задачи озвучил депутат заксобрания Дмитрий Козловский. «Очень много наказов по отсыпке дорог частного сектора. Сейчас мы уже не успеем сделать асфальт, но отсыпку можно вести до октября-ноября», – отметил депутат.
С господином Козловским согласился депутат совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин, который, в дополнение к отсыпке дорог, обозначил еще одно актуальное направление – ремонт тротуаров в Новосибирске. Этот вопрос крайне важен для областного центра, уверен он.
«Считаю эти предложения своевременными, – поддержал депутатов губернатор. — Если магистральные, основные дороги мы ремонтируем за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» или решений, таких, например, как мы приняли в июле о выделении Новосибирску дополнительно средств на текущий ремонт улиц, то отсыпка дорог в частном секторе и ремонт тротуаров «выпадают». Давайте через программу наказов, за счет дополнительного источника финансирования это сделаем. Тем более, что все возможности для ведения работ есть: еще только начало августа, а их можно проводить до октября», – заявил Андрей Травников.
При этом важно, акцентировал внимание губернатор, учесть аналогичные просьбы по отсыпке дорог частного сектора других городских округов, в частности, Бердска и Искитима.
Депутат заксобрания Валерий Ильенко выдвинул предложение об оперативном обеспечении мебелью и оборудованием новых школ. «Строители работают с опережением. Часто бывает: школа уже готова, а оборудования еще нет. Я предлагаю рассмотреть вопрос обеспечения необходимым оборудованием тех школ, которые находятся на стадии завершения», – обратился к участникам совещания депутат.
Финансирование данного направления из дополнительных средств также было одобрено.
«Мы обсуждали этот вопрос, я давал поручение проанализировать ситуацию. У нас большинство объектов и школ и детских садов строится или в графике, или с опережением. И может получиться такая нехорошая ситуация: строители свою часть работы закончили, а без оборудования школу или детский сад запустить нельзя. При вашей поддержке мы такие средства доведем до муниципалитетов, чтобы они уже в этом году пусковые объекты полностью обеспечили мебелью и оборудованием», – отметил губернатор.
Еще один важный социальный вопрос, актуальный, пожалуй, для всех районов Новосибирской области, – обеспечение служебным жильем в селах молодых специалистов – врачей, учителей. Финансирование данного направления нужно увеличить, уверен председатель заксобрания региона Андрей Шимкив.
«Мы с вами бываем в районах с рабочими поездками и практически везде звучит вопрос по строительству или приобретению готового служебного жилья для работников бюджетной сферы. Я бы попросил какую-то часть дополнительно выделенных региону средств направить на эти цели. Врачи, учителя – это те люди, которые в районах области нам необходимы как воздух», – подчеркнул господин Шимкив.
Губернатор напомнил, что в регионе – во многом благодаря поддержке депутатов законодательного собрания – была возобновлена программа строительства служебного жилья для молодых специалистов в сельской местности. Была обозначена четкая позиция региональных властей: ежегодно на реализацию программы будет выделяться 150 млн рублей – а по возможности финансирование будут увеличивать – несмотря на любые сложности с бюджетом.
«Я с вами согласен, из этих дополнительных средств к тем 150 миллионам, что уже есть в программе, надо добавить еще. Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам – это мы можем точно сделать», — поставил задачу губернатор.
Андрей Травников также поручил заместителю председателя правительства Новосибирской области – министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить срочное решение на заседание правительства Новосибирской области: чтобы оперативно довести средства на решение обозначенных вопросов до муниципалитетов – без софинансирования с их стороны.
Фото: архивы пресс-служб
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