Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета на решение социальных задач

Направления, на развитие которых пойдут эти средства, на внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами заксобрания региона и совета депутатов Новосибирска.

«В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил субсидию на поддержку нашего бюджета. Сумма приличная – миллиард рублей. Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области», – отметил глава региона.

Губернатор предложил городским и региональным депутатам озвучить предложения по выбору самых важных социальных задач, которые можно решить с помощью поступивших средств. Первое направление – отсыпка дорог в частном секторе. Необходимость дополнительного финансирования решения именно этой задачи озвучил депутат заксобрания Дмитрий Козловский. «Очень много наказов по отсыпке дорог частного сектора. Сейчас мы уже не успеем сделать асфальт, но отсыпку можно вести до октября-ноября», – отметил депутат.

С господином Козловским согласился депутат совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин, который, в дополнение к отсыпке дорог, обозначил еще одно актуальное направление – ремонт тротуаров в Новосибирске. Этот вопрос крайне важен для областного центра, уверен он.