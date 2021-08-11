Из-за новосибирского полумарафона перекроют центр города

Центр Новосибирска перекроют 11 сентября из-за спортивного мероприятия — ХХIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича. О перекрытиях улиц накануне сообщили в мэрии областного центра. С 7:00 до 18:00 не получится проехать по Красному проспекту от улицы Гоголя до Советской и по улице Крылова от Советской до улицы Мичурина. Движение будет ограничено и на прилегающих улицах, а также на Октябрьской магистрали на отрезке от Каменской до Красного проспекта.

Маршруты автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта также изменятся. Как именно их выстроят, пока неизвестно. Кроме того, в центре Новосибирска установят дорожные знаки, ограничивающие движение и стоянку. Машины, припаркованные в местах подготовки к соревнованиям, будет увозить эвакуатор.

Напомним, что в последний раз в связи с проведением полумарафона проезд транспорта в центре города ограничивали 30 мая. Тогда на старт вышли порядка двух с половиной тысяч жителей.