Мэрия Новосибирска уменьшит число дворов для благоустройства на 20%

Мэрия Новосибирска выпустила проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Администрация решила на 23 % уменьшить число дворов, которые благоустроят к 2024 году.

Проект постановления касается строки «Целевые индикаторы Программы». Так, количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы снизят с 438 до 339. Соответственно, уменьшат и долю благоустроенных дворов – с 9,95 % до 7,70 %. Также почти в два раза урежут количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов – с 2050 до 1 060.

Администрация снизит финансирование Программы. Общий объем уменьшится с 2 189 668, 99 тысячи рублей до 2 187 168,99 тысячи рублей. Траты Новосибирска на реализацию урежут с 471 071,12 тысячи рублей до 468 571,12 тысячи рублей. Кроме того, мэрия изменит механизм реализации Программы. Проект предполагает отмену ежегодного формирования перечня дворовых территорий для благоустройства.

«Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству начиная с 2019 года, формируется ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц и включается в Программу», – говорится в действующем постановлении мэрии. Из этого предложения предлагается исключить слово «ежегодно».

Согласно проекту постановления, в 2021-м году в Новосибирске приведут в порядок 37 дворов. 22 (планировали 32) территории в следующем году, 50 в 2023-м и 41 в 2024-м. В последние два года действия Программы планировали обустроить по 90 дворов.