15 тысяч новосибирцев в этом сезоне покусали клещи

В этом году к медикам после укуса клеща обратились 14 946 жителей региона. Это на 24% меньше, чем за этот же период 2020 года, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Снизилось в регионе и число заболевших клещевым энцефалитом после укусов кровососов. В этом году в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заболевания клещевым энцефалитом (в 2020 году – 73 случая) и 63 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году – 84). Все заболевшие были не привиты. За последнюю неделю больше всего покусанных клещами было на территории Искитимского района Новосибирской области, в Новосибирске – в Советском районе.

Лабораторно исследовано было 10 616 клещей, из них у 1,5% дали положительный результат на клещевой энцефалит. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 10 578 клещей, положительный результат дали 33,7% из них.