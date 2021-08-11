Первый региональный филиал Федерального института промышленной собственности начнет работу в Новосибирской области

Первый замгубернатора Юрий Петухов высоко оценил сложившееся взаимодействие между регионом и ФИПС.
Вопросы сотрудничества правительства Новосибирской области и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» были рассмотрены 10 августа на совещании под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин подчеркнул, что Новосибирская область является регионом, обладающим высоким научно-техническим, культурным потенциалом, и работа с интеллектуальной собственностью здесь имеет особое значение. На базе существующего отделения ФИПС создается филиал, где будет трудиться около 200 высококвалифицированных специалистов в области регистрации товарных знаков, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, региональных брендов. В рамках проекта по подготовке кадров для ФИПС программу обучения объемом в 130 академических часов в Новосибирске прошли 100 человек, их них 20 уже приступили к работе в филиале организации. В сентябре пройдет новый набор по программе подготовки кадров ФИПС.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов высоко оценил сложившееся взаимодействие между регионом и ФИПС. Он отметил, что правительство Новосибирской области поддерживает инициативу дальнейшего развития деятельности Института и будет оказывать ему содействие, вовлекая в эту работу органы государственной власти.
Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в ближайшее время на площадке Новосибирского государственного университета (НГТУ-НЭТИ) состоится открытие Центра продвижения технологии и инноваций первого уровня.
«У нас уже действует Центр продвижения технологии и инноваций на базе государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (ГПНТБ СО РАН), но открытие Центра на базе опорного технического вуза является знаковым событием и будет способствовать повышению патентной культуры в крупнейшем университете и в целом в студенческой среде. Работа с интеллектуальной собственностью, рынками патентов, базами знаний важна для нашего региона, и должна получить дальнейшее развитие. Сейчас Минобрнауки РФ проводит конкурс на поддержку Центров трансфера технологий. Заявку на участие в нем подали несколько организаций, в числе которых Новосибирский государственный университет. Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, и патентная работа станет важной составляющей их деятельности».
Вопросы управления интеллектуальной собственностью включены в повестку Международного форума технологического развития «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Они будут рассматриваться в рамках первого Форума трансфера технологий. Его основная повестка - повышения эффективности технологического трансфера, развитие компетенций российских исследователей и компаний, действующих на рынке инноваций.
Фото: архивы пресс-служб
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