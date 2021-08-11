Первый региональный филиал Федерального института промышленной собственности начнет работу в Новосибирской области

Вопросы сотрудничества правительства Новосибирской области и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» были рассмотрены 10 августа на совещании под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин подчеркнул, что Новосибирская область является регионом, обладающим высоким научно-техническим, культурным потенциалом, и работа с интеллектуальной собственностью здесь имеет особое значение. На базе существующего отделения ФИПС создается филиал, где будет трудиться около 200 высококвалифицированных специалистов в области регистрации товарных знаков, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, региональных брендов. В рамках проекта по подготовке кадров для ФИПС программу обучения объемом в 130 академических часов в Новосибирске прошли 100 человек, их них 20 уже приступили к работе в филиале организации. В сентябре пройдет новый набор по программе подготовки кадров ФИПС.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов высоко оценил сложившееся взаимодействие между регионом и ФИПС. Он отметил, что правительство Новосибирской области поддерживает инициативу дальнейшего развития деятельности Института и будет оказывать ему содействие, вовлекая в эту работу органы государственной власти.