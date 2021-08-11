В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против COVID-19

В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против заработал пункт коллективной вакцинации против коронавируса. Чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефону (383) 238-62-17 или по почте vmm@nso.ru.



Для подачи заявки потребуются:

ФИО и мобильный ответственного лица

количество сотрудников, желающих поставить вакцину

название вашей организации и ее адрес

Специалист свяжется с вами и проконсультирует о дальнейших действиях.



На месте вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис медстрахования.



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