В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против COVID-19

На месте вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.
В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против заработал пункт коллективной вакцинации против коронавируса. Чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефону (383) 238-62-17 или по почте vmm@nso.ru.
Для подачи заявки потребуются:
- ФИО и мобильный ответственного лица
- количество сотрудников, желающих поставить вакцину
- название вашей организации и ее адрес
Специалист свяжется с вами и проконсультирует о дальнейших действиях.
На месте вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис медстрахования.
@minpromtorgnso @mostanin
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