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В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против COVID-19

На месте вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

В новосибирском ТЦ «Амстердам» открылся пункт коллективной вакцинации против заработал пункт коллективной вакцинации против коронавируса. Чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефону (383) 238-62-17 или по почте vmm@nso.ru.

Для подачи заявки потребуются:

  • ФИО и мобильный ответственного лица
  • количество сотрудников, желающих поставить вакцину
  • название вашей организации и ее адрес

Специалист свяжется с вами и проконсультирует о дальнейших действиях.

На месте вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис медстрахования.

@minpromtorgnso @mostanin

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