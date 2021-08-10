12 августа в Новосибирскую область приедет «Поезд Победы»

Наш регион ждет прибытия уникального поезда-музея, в котором с помощью технологий воссоздана история страны времен Великой Отечественной войны. Попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета – запись откроется завтра, 11 августа.

«Поезд Победы» – это музей на колесах. В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Посетить передвижную выставку гости и жители региона смогут с 12 по 14 августа. В течение этих дней поезд будет находиться на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный». Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мест ограничено.

Над техническим оснащением музея работала команда из более чем 70 художников, была разработана специальная IT-система для экспозиции, использовались оригиналы фотографий и костюмов, а для каждой зоны музея была написана своя музыка для полного погружения. В рамках проекта «Поезд Победы» Информационный центр по атомной энергии Новосибирска организует на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» научно-познавательную площадку.

Попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета. Регистрация стартует 11 августа на официальном сайте poyezd-pobedy.ru. При успешном прохождении регистрации на электронную почту направляется пригласительный билет, который предоставляет возможность на просмотр экспозиции одному взрослому и двум его детям в возрасте от шести лет.