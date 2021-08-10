Андрей Травников рассказал о научно-технологическом развитии Новосибирской области на «Архипелаге-2121»

Глава региона посетил ситуационный центр проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2121», в котором представлены результаты интенсива – более двух тысяч проектов. Из них в акселераторе участвуют около 860 проектов.

Губернатор также обсудил со спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым приоритеты научно-технологической политики и преимуществ Новосибирской области в этой сфере. Так, по его словам, к 2030 году Новосибирская область должна представлять собой Сибирский инновационный хаб международного уровня, центр экспорта услуг образования и здравоохранения, центры компетенций в сфере индустрии 4.0, в области цифровизации секторов экономики и освоения природных богатств Сибири, а также логистический хаб для южной Сибири и Восточного Казахстана, Сибирский предпринимательский и торговый хаб. Данные направления являются приоритетными в работе правительства Новосибирской области.