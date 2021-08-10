Ученые новосибирского «Вектора» сообщили об основной опасности штамма «дельта»

Сотрудники новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сравнили индийский штамм коронавируса, который бушует на планете сегодня, с уханьским вариантом, который распространился по земному шару первоначально.

Главное отличие в том, что вирусных частиц индийского штамма, нужно в десять раз меньше, чем китайского, чтобы человек мог заразиться. «Мы показали, что количество вируса, которое необходимо для заражения животного (подопытного), требуется в десять раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к не зараженному», – подчеркнул глава «Вектора» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1».

Второе название индийского варианта – «дельта». Он впервые был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен заражать людей даже после вакцинации. В Индии используют препараты Covaxin и Covishield. Еще более заразным считается вариант этого штамма «дельта плюс».