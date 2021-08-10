Проект развязки с выездом на Октябрьский мост планируют обновить

Транспортную развязку Октябрьского моста на правом берегу Оби включили в раздел транспортной инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0». В настоящее время мэрия сибирской столицы ищет подрядчика, который обновит проектную документацию.

Документы электронного аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 42,8 млн рублей. Источник финансирования: бюджет города на 2021 и 2022 годы. Заявки принимаются до 27 августа. Выполнить все перечисленные в контракте работы подрядчик должен с момента его подписания до 31 марта следующего года.

Предыдущая проектная документация разрабатывалась в 2014 году и теперь нуждается в корректировке.

Отметим, в мэрии Новосибирска на разных уровнях уже не один месяц рассказывают о планах по капитальному ремонту Октябрьского моста. Однако дело не дошло даже до конкурсных процедур. Власти ждут окончания госэкспертизы. И если в начале апреля вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов заявлял, что проект капремонта должен выйти из главгосэкспертизы в мае, то теперь конкретных сроков в мэрии уже не называют.