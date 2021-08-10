На 30% выросла доходная часть бюджета Новосибирской области

Доходы бюджета Новосибирской области значительно выросли за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом отчитались министры на заседании правительства региона 9 августа, которое прошло под руководством председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.



За первые шесть месяцев 2021-го доход бюджета региона показал динамику с ростом на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как отметил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, сумма доходов за этот период составила 102 млрд рублей. Министр подчеркнул, что доходность показала темп роста в размере около 130%. Собственных доходов поступило более 71,7 млрд рублей, с приростом к первому полугодию 2020 года на 27,7%.



Позитивная динамика обусловлена ростом налоговой базы в таких отраслях экономики, как обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, финансовая деятельность. Помимо этого, важную роль сыграли отмена с 2021 года ЕНДВ, увеличение отчисления акцизов на нефтепродукты с 8,4% до 16,7%. А также отмена авансовых платежей в 2020 году для отраслей, пострадавших из-за пандемии.



В итоге за первое полугодие текущего года доход бюджета составил 102 млрд рублей, расходы – 97 млрд рублей.