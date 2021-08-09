Новосибирские гостиницы прошли предварительную проверку в рамках подготовки к МЧМ-2023

Гостиницы Новосибирска проходят проверку мест размещения клиентских групп первенства мира по хоккею среди юниоров – МЧМ-2023. Предварительную проверку прошли уже десять гостиниц сибирской столицы – все они получили рекомендации, которые нужно исполнить до конца текущего года.

Итоги инспекционной проверки мест размещения клиентских групп первенства мира, а также о тренировочных мероприятиях медицинских работников отчитались сегодня на еженедельном заседании оперативного штаба по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске. Заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.



В рабочую группу по обследованию отелей, утвержденных для размещения клиентских групп (спортивные делегации, Международная федерация хоккея на льду (IIHF), судейская коллегия, представители СМИ) вошли представители регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, министерства экономического развития, министерства транспорта, Роспотребнадзора, управления административных органов и мэрии города Новосибирска.



При проверке учитывалось соответствие мест размещения требованиям регламента IIHF, а также степень их готовности к приему клиентских групп. В ходе проверки проводилось обследование на предмет возможности создания удаленных пунктов досмотра транспорта клиентских групп, а также обследование на предмет соответствия санитарным требованиям. Все обследованные гостиницы получили ряд рекомендаций, которые необходимо исполнить до конца 2021 года.



По вопросу тренировочных мероприятий медицинских работников в ходе заседания штаба отмечалось, что со 2 по 4 августа в Новосибирской области находился главный врач предстоящего молодежного первенства мира по хоккею – Сергей Шереметьев. Три дня бригады скорой помощи, центра медицины катастроф, а также врачи врачебно-физкультурного диспансера проводили тренировки по оказанию экстренной медицинской помощи на льду хоккеистам, пострадавшим во время матча. Специалисты отметили, что время от момента выезда бригады на лед до перемещения пациента в машину скорой помощи сокращено с 3 минут 50 секунд до 3 минут 2 секунд, что соответствует требованиям к медицинскому обеспечению регламента международной федерации хоккея. Подобные тренировочные мероприятия медицинских сотрудников будут проводиться ежемесячно – для оттачивания навыков.