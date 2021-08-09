В Новосибирске ожидается 20%-ный рост цен на обувь и одежду

Накануне нового школьного года производители обуви и одежды ожидают рост цен на свои товары на 15–20%. По мнению владельца швейной фабрики Bizzarro Валерия Зеленова, рост цен вызвал подорожанием материалов и повышением цен на логистические услуги. Среди покупателей отмечено снижение спроса. При этом в мире зафиксировано перепроизводство одежды на 200 миллиардов долларов. Из-за этого часть предприятия закрылись.



В обувной сфере также есть свои трудности: работники из числа граждан из ближнего зарубежья вернулись домой. Среди граждан России мало кто откликается на вакансию, в результате образуется дефицит кадров.



Из-за роста цен на стройматериалы стало труднее открывать новые магазины одежды и обуви. Предпринимателям зачастую невыгодно арендовать новые точки и проводить в них ремонт.



Предпринимателей признаются, что из-за инфляции переходят на более дешевое сырье. Таким образом, осенью с одной стороны цены на одежду и обувь для новосибирцев вырастут, а качество товаров понизится.