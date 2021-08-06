Фасад дома на улице Семьи Шамшиных может украсить эпичное граффити в стиле аниме

Масштабный пейзаж в аниме-стилистике хотят нарисовать в центре Новосибирска. Для этого выбрали место в одном из дворов, где граффити будет хорошо просматриваться со всех сторон.

Горожанам предложили принять участие в общественном обсуждении проекта с 19 июля по 1 августа. За это время предложений, мнений и рекомендаций не поступало. Протокол направлен на рассмотрение городского художественного совета. Граффити с маяком и чайками могут появиться на стене девятиэтажки, расположенной на улице Семьи Шамшиных, 37А, недалеко от остановки «Театральный институт».

«Фасад окружен кольцом жилых зданий. Является абсолютно пустым. Благодаря наличию большого количества выгодных видовых точек имеет возможность стать хорошо просматриваемым арт-объектом с достаточно нейтральной тематикой и приятным визуальным исполнением», — говорится в аннотации. Авторы проекта решили взять за основу морскую тему, посчитав, что граффити с другими пейзажами в нашем городе уже достаточно.

Фото: архивы пресс-служб



