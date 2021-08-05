Реконструкцию новосибирской гостиницы «Турист» оценили почти в 2 миллиарда рублей

Реконструкция долгостроя на площади Маркса стала дороже на 200 миллионов рублей. общий бюджет строительства вырос почти на 10%. Причиной скачка цен стало подорожание строительных материалов, передает РБК-Новосибирск со ссылкой на генерального директора компании «Турсиб» Алексея Машкова. В настоящий момент стоимость проекта составляет 1,994 млрд рублей, хотя еще в сентябре 2019 года реконструкцию планировали провести за 1,7 млрд рублей.

Достраивать объект начали осенью 2018 года. Как заявлял Анатолий Локоть, гостиница будет достроена к концу 2022 года и сможет принять гостей молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в начале 2023 года.

Строить объект начали еще в 1968 году. Отель с номерным фондом на 800 мест планировалось построить за три с половиной года. Затем сдачу передвинули на 1983 год, но за десять с небольшим лет с момента начала строительства был смонтирован лишь каркас с панелями первых 17 этажей. В 1985 году стройку заморозили, в 1990-м к достройке объекта даже планировалось привлечь заключенных. Но все же здание забросили. Реконструкцию объекта возобновили в рамках подготовки к МЧМ-2023.

Фото: архивы пресс-служб