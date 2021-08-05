Семь остановок за 6,5 миллионов установят в Новосибирске

«Городской центр организации дорожного движения» опубликовал заявку на установку новых остановочных павильонов в Новосибирске на сайте госзакупок.

В сибирском мегаполисе планируется установить семь типовых остановочных пунктов общественного транспорта. В документах написано, что их разместят на улицах на улицах Бориса Богаткова, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого, Подневича и Тайгинской. За установку семи остановок заказчик готов заплатить почти 6,5 миллиона рублей.

Согласно техническим требованиям, остановки будут из профнастила и труб. В проектной документации сказано, что работы по возведению павильонов подрядчик должен завершить к 1 октября 2021 года.