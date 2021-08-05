Новосибирский «Вектор» проанализировал эффективность российских противоковидных вакцин

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что после полного курса вакцинации заболело около 1% россиян. В своем сообщении «Вектор» опирается на данные минздрава России. Согласно статистике, показатель заболеваемости среди привитых «Эпиваккороной» (вакцина разработана «Вектором») составляет около 0,59%.

Процент заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составил 0,66% для вакцин «Спутник V» и 0,27% для «Ковивак». Среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, уровень заболеваемости следующий: 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака».

«Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19», – передает ТАСС слова представителя «Вектора».