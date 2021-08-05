В Новосибирском правительстве обсудили цифровую трансформацию региона

Одним из приоритетных вопросов стал запуск криптокабин. Они предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан.
Заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Он подчеркнул, что успешность реализации Стратегии по цифровой трансформации – это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Учитывая, что Стратегия должна быть утверждена до конца августа, всем ответственным исполнителям, задействованным в ее разработке, следует максимально ответственно подойди к реализации «дорожной карты».
Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. И.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков в своем докладе обратил внимание, что наиболее масштабная цифровизация затронула направление работы многофункциональных центров (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, обеспечивающие удобное и оперативное получение услуг. В частности, до конца года планируется запуск трех программно-технических комплексов «Криптобиокабина». Криптокабины предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.
В МФЦ также функционирует система бизнес-анализа, которая позволяет автоматически подсчитать различные показатели (среднее время обслуживания и приема, качество приема, удовлетворенность заявителей и пр.) и на основании этих данных своевременно принимать оптимальные управленческие решения, тем самым создавая более комфортные условия и увеличивая скорость обслуживания. Так, только за первые шесть месяцев этого года через МФЦ Новосибирской области оказано более 870 000 услуг.
Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак сообщил, что в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник – робот Николай. Так, за 2021 год робот принял более полумиллиона звонков, поступающих в МФЦ. Николай консультирует новосибирцев по широкому кругу вопросов, тем самым снижая нагрузку на операторов и сокращая время ожидания на линии.
Павел Жучков отметил, что планируется расширение возможностей робота Николая для МФЦ – внедрение механизма идентификации заявителя, осуществление записи на все услуги МФЦ и т.д.
Среди других направлений цифровой трансформации сферы экономики – упрощение процедуры работы с документами от заявителей, оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое.
Фото: архивы пресс-служб
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