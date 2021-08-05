В Новосибирском правительстве обсудили цифровую трансформацию региона

Заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Он подчеркнул, что успешность реализации Стратегии по цифровой трансформации – это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Учитывая, что Стратегия должна быть утверждена до конца августа, всем ответственным исполнителям, задействованным в ее разработке, следует максимально ответственно подойди к реализации «дорожной карты».

Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. И.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков в своем докладе обратил внимание, что наиболее масштабная цифровизация затронула направление работы многофункциональных центров (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, обеспечивающие удобное и оперативное получение услуг. В частности, до конца года планируется запуск трех программно-технических комплексов «Криптобиокабина». Криптокабины предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.