В 2022 году в Новосибирской области проведут кадастровую переоценку земель

Переоценка коснется около миллиона участков в Новосибирской области. Чтобы избежать ошибок в определении кадастровой стоимости, собственники земли могут подать в бюро технической инвентаризации. БТИ декларации с параметрами участков. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.



Заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Зайцева рассказала, что массовую переоценку участков всех категорий земель в регионе проведут впервые. «По закону о государственной кадастровой оценке ее необходимо проводить раз в четыре года начиная с 2022 года. В таком порядке каждые четыре года будут переоцениваться и земельные участки на территории Новосибирской области», – отметила она.



Госпожа Зайцева сообщила, что работы выполнит новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»). Для сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить в ЦКО и БТИ декларации с их характеристиками. «Это поможет избежать ошибок при проведении государственной кадастровой оценки и повысить точность определения кадастровой стоимости имущества», – подчеркнула замруководителя новосибирского Росреестра.



Подать декларацию в ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» можно:



по электронной почте kanc@noti.ru и mkv@noti.ru;

при личном обращении в учреждение (Новосибирск, ул. Сибирская, 15);

почтовым отправлением по адресу: 630004, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Сибирская, 15.