Новосибирский «Вектор» зарегистрирует в августе еще одну вакцину

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» собирается уже в августе зарегистрировать новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», заявил руководитель центра Ринат Максютов. «На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины по двукратной схеме вакцинации. В августе мы рассчитываем зарегистрировать», — сказал он.

Кроме того, «Вектор» намерен зарегистрировать трехкратную схему применения вакцины. Кроме этого, ученые в скором времени хотят перейти к тестированию препарата на подростках.

«ЭпиВакКорона-Н» отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились. «Н» в названии означает — новая. Кроме этого, буква в названии является и географической отсылкой на город создания вакцины — Новосибирск. Этот препарат будет выпускаться под новым брендом AURORA-CoV. Товарный знак зарегистрировали в начале июля.