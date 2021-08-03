Дорогу из Новосибирска в Казахстан отремонтируют за 55 миллионов рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт отрезка дороги Новосибирск – Кочки – Павлодар. Трасса проходит через Карасукский район, работы оценены в 54 732 460 рублей.



Согласно информации на сайте госзакупок, на деньги из областного бюджета будет отремонтирован участок в 4,5 км. Подрядчик выполнит подготовительные работы, уложит дорожную одежду, установит сигнальные столбики и металлические ограждения. Кроме того, победитель конкурса должен нанести горизонтальную разметку. Аукцион по определению подрядчика намечен на 11 августа 2021 года. Ремонт должен быть выполнен до 30 августа 2023 года.