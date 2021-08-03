Атомная субмарина «Новосибирск» впервые вышла в море

Подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» вернулась на заводские испытания в Северодвинске после первого выхода в Белое море. «2 августа АПЛ «Новосибирск» вернулась на завод «Севмаш» с первых заводских ходовых испытаний, которые проходили в Белом море в течение месяца», – передает ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

После завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания машины, а в конце этого года планируется передать лодку на вооружение флоту.

Субмарина была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Боевой ракетоносец, разработанный на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш», Северодвинск), принадлежит к классу новых многоцелевых подлодок проекта «Ясень». При создании субмарины были использованы многие технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении.

Фото: архивы пресс-служб