Сфера общепита в Новосибирской области демонстрирует рост на 34%

Росстат опубликовал результаты по новосибирскому общепиту и розничной торговле — обе эти сферы показали существенный рост. По данным ведомства, совокупный оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в первом полугодии 2021 года составил 15,2 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года.



В 2020-м из-за пандемии рестораторы несколько месяцев прожили в условиях серьезных ограничений. С конца марта по начало июля им было разрешено работать только через доставку. А потом до сентября – только в режиме открытых веранд. Логично, что обороты общепита в Новосибирске с апреля по июнь 2021 года превышали прошлогодние в 2,2–2,3 раза.



Рост общепита, впрочем, выглядит уже куда менее впечатляюще, если сравнить нынешние данные с результатами первого полугодия 2019 года, когда оборот общепита превысил 17 миллиардов рублей. Достичь «доковидных» показателей новосибирскому общепиту не помогло даже сокращение турпотока – многие жители города остались дома.



Розничная торговля чувствует себя лучше: совокупный оборот за полгода 2021 года в этой сфере составил 305,6 млрд рублей, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Но на торговлю в целом ковидные ограничения повлияли несильно, она за первые шесть месяцев 2020 года даже прибавляла 0,3% к 2019-му.