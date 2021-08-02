В Новосибирском зоопарке вырос краснокнижный гриб

Работники Новосибирского зоопарка рассказали об удивительной находке: рядом с одним из вольеров, обнаружили редкий гриб. Речь идет о Mutinus ravenelii, также известном как «сморчок вонючий». Название связано со свойством гриба источать сильный запах падали, который ощутим на расстоянии трех-четырех метров. Чаще всего его можно увидеть в лиственных лесах, парках, садах и около гниющей древесины.

Отмечается, что Mutinus ravenelii обычно не прорастает большой группой. Однако случай в зоопарке стал исключением — рядом с клеткой северных оленей появилась целая грибная колония.

«У нас вырос краснокнижный гриб — Мутинус Равенелли (лат. Mutinus Ravenelli). Этот факт доказывает, что у нас в зоопарке плодородная почва и невероятная волшебная энергетика», — считают в зоопарке.

Mutinus ravenelli несъедобен и мало изучен. Визуально гриб выглядит как белое плодовое тело с ножкой алого цвета. Ранее он был включен в Красную книгу РФ и Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб