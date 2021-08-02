В новосибирском правительстве обсудили реализацию национального проекта «Культура»

Как сообщила министр культуры Наталья Ярославцева, в регионе фиксируется постоянный рост финансирования данного нацпроекта.
«Очень много делается, по инициативе президента Владимира Путина мероприятия нацпроекта постоянно дополняются. Например, на прошлой неделе в Венгерове я проконтролировал ход капитального ремонта Детской школы искусств. ДШИ сегодня тоже ремонтируют в рамках нацпроекта „Культура“», – отметил Андрей Травников.
Как сообщила министр, в Новосибирской области фиксируется постоянный рост финансирования данного нацпроекта. За три года из федерального и регионального бюджетов было выделено 1,23 млрд рублей, из них 576 млн рублей — в этом году (56 процентов — из областного бюджета). Для сравнения: в 2020 году было выделено 363 млн рублей, в 2019 – 292,2. Работа в рамках нацпроекта идет по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Львиная доля всех средств приходится на региональный проект «Культурная среда» — почти 460 млн рублей только в этом году.
В текущем году будут созданы минимум четыре модельных муниципальных библиотеки. Одна – в Новосибирске за счет средств федерального бюджета, и три – в районах области: в Чанах. Купино и Сузуне – уже на средства области. Также заявки на создание подобных библиотек в Минкульт РФ направили Бердск, село Прокудское Коченевского района и поселок Чернореченский Искитимского района. Результаты будут известные уже в августе.
В поселке Мирный Тогучинского должно быть завершено строительство культурно-досугового центра на 50 мест – по ПСД повторного применения. Уже залит фундамент, работы идут в соответствии с утвержденным планом-графиком.
В сентябре-октябре семь районов получат автоклубы на общую сумму 44,7 млн. рублей. Регион подал заявку еще на десять автоклубов в 2024 году, чтобы завершить «оснащение» автоклубами всех районов Новосибирской области.
Еще одно направление проекта «Культурная среда», напомнила министр, — оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах с населением менее 500 тысяч человек. В этом году победителем конкурса Фонда кино стал «Дом культуры – Кольцово».
Новое для нацпроекта «Культура» направление, которое стартовало только в этом году, — ремонт детских школ искусств. Уже начали ремонт восьми. Это Детская музыкальная школа №5 Новосибирска, Посевнинская детская школа искусств Черепановского района, Линевская детская школа искусств Искитимского района, Куйбышевская детская художественная школа, Куйбышевская детская школа искусств, Маслянинская детская школа искусств, Детская школа искусств «Радуга» Татарского района, а также Детская школа искусств Венгеровского района.
На проведение этих работ направлено 79,7 млн рублей, из них 60,8 млн рублей – из федерального бюджета. За три года – с 2021 по 2023 – из федерального бюджета Новосибирской области планируется направить порядка 280 млн рублей на реализацию этого направления.
Три школы откроются после ремонта к началу учебного года, в трех работы будут завершены в конце текущего года. Ремонт еще двух — Посевнинсой ДШИ и Детской музыкальной школы № 5 Новосибирска — будет завершен в 2022 году.
Губернатор акцентировал внимание министерства культуры, районов области, что объектам, реализуемым в рамках нацпроектов, необходимо уделять повышенное внимание: «Направлений работы много, из областного бюджета в этом году мы софинансируем многие мероприятия, очень важно реализовать их в срок, все средства использовать эффективно», — заявил глава области.
Кроме того, министр сообщила о том, что Новосибирская область готова присоединиться к реализации долгожданного федерального проекта «Пушкинская карта». Напомним, что в конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать федеральные, региональные и частные учреждения культуры за счет государства. Так, на четыре месяца текущего года будет положено три тысячи рублей. В следующем году номинал «Пушкинской карты» составит пять тысяч рублей на календарный год. Средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.
Фото: архивы пресс-служб
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