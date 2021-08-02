В новосибирском правительстве обсудили реализацию национального проекта «Культура»

«Очень много делается, по инициативе президента Владимира Путина мероприятия нацпроекта постоянно дополняются. Например, на прошлой неделе в Венгерове я проконтролировал ход капитального ремонта Детской школы искусств. ДШИ сегодня тоже ремонтируют в рамках нацпроекта „Культура“», – отметил Андрей Травников.

Как сообщила министр, в Новосибирской области фиксируется постоянный рост финансирования данного нацпроекта. За три года из федерального и регионального бюджетов было выделено 1,23 млрд рублей, из них 576 млн рублей — в этом году (56 процентов — из областного бюджета). Для сравнения: в 2020 году было выделено 363 млн рублей, в 2019 – 292,2. Работа в рамках нацпроекта идет по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Львиная доля всех средств приходится на региональный проект «Культурная среда» — почти 460 млн рублей только в этом году.

В текущем году будут созданы минимум четыре модельных муниципальных библиотеки. Одна – в Новосибирске за счет средств федерального бюджета, и три – в районах области: в Чанах. Купино и Сузуне – уже на средства области. Также заявки на создание подобных библиотек в Минкульт РФ направили Бердск, село Прокудское Коченевского района и поселок Чернореченский Искитимского района. Результаты будут известные уже в августе.

В поселке Мирный Тогучинского должно быть завершено строительство культурно-досугового центра на 50 мест – по ПСД повторного применения. Уже залит фундамент, работы идут в соответствии с утвержденным планом-графиком.

В сентябре-октябре семь районов получат автоклубы на общую сумму 44,7 млн. рублей. Регион подал заявку еще на десять автоклубов в 2024 году, чтобы завершить «оснащение» автоклубами всех районов Новосибирской области.

Еще одно направление проекта «Культурная среда», напомнила министр, — оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах с населением менее 500 тысяч человек. В этом году победителем конкурса Фонда кино стал «Дом культуры – Кольцово».