В Новосибирской области откроют центр амбулаторной онкологической помощи

В городе Тогучин Новосибирской области отремонтируют центральную районную больницу и откроют в ней центр амбулаторной онкологической помощи. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Судя по документам, размещенным на сайте, из средств больницы выделили 26,8 млн рублей. На эти деньги планируют отремонтировать отдельные помещения медучреждения, в которых после этого организуют амбулаторию. Также по контракту подрядчик обязан провести монтаж медицинского оборудования в новом медицинском центре. Аукцион продлится до 9 августа 2021 года.