Суд разрешил снести здание «Перчини» и Park Cafe в Первомайском сквере

Седьмой арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска о сносе здания по адресу Красный проспект, 25/1 – здесь находятся популярные рестораны Park Cafe и «Перчини». Решение суда первой инстанции отменено.

Напомним, в ноябре 2020 года мэрия подала иск на владельцев ресторанного комплекса ООО «Антрацит», чтобы снести «самовольную постройку». Владелец не имел права возводить объект капитального строительства по договору аренды участка. 15 марта 2021 года арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии в сносе здания, сняв с ООО «Антрацит» наложенные ранее ограничения.

«До свидания. По иску мэрии принято решение о сносе Парк Кафе. При Филиппыче стоил, Локоть взял и снес», — прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook юрист и руководитель регионального общественного фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов.

Фото: 2ГИС