В Новосибирскую область направят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета

Дополнительные средства из федерального бюджета получит наш регион. Цель финансирования –погасить коммерческие долги Новосибирской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«Принято решение направить более 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения коммерческих долгов Новосибирской области. Высвободившиеся деньги пойдут на решение социально значимых вопросов», – прокомментировал господин Жуков.

Соответствующее решение было принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.