Приоритетными вопросами «Технопрома-2021» станут переход к «зеленой» экономике и экологическая повестка

О ключевых вопросах экспертного обсуждения рассказали министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, заместитель председателя СО РАН по комплексному развитию Сергей Головин и проректор по научно-исследовательской деятельности Новосибирского государственного университета Дмитрий Чуркин на пресс-конференции 29 июля.

«В Год науки и технологии мы не смогли обойти «тему месяца»: август посвящен вопросам климата и экологии. Климатические изменения выходят на первый план, и вопросы обеспечения климатической «нейтральности» экономики – это запрос, который важен для всего мира. На пленарном заседании, специальном треке, посвященном технологической трансформации экономики, планируется обсудить вопросы, связанные с организацией системы мониторинга за выбросами углекислого газа, проанализировать запросы на технологические решения по поглощению парниковых газов, будут рассмотрены задачи по технологической трансформации тех отраслей экономики, для которых это особенно актуально», – сообщил господин Васильев.

Заместитель председателя СО РАН по комплексному развитию Сергей Головин отметил, что сегодня уже ряд отраслей уже откликнулся на предложения по сокращению выброса парниковых газов: в частности, автомобилестроение все активнее движется по пути отказа от двигателей внутреннего сгорания. Россия не осталась в стороне, и климатическая повестка является одной из важнейших для руководства страны. Кроме того, зампред СО РАН по комплексному развитию отметил, что форум «Технопром» является площадкой обсуждения, на которой все вопросы рассматриваются в связке между наукой, технологиями и потребностями экономики.

«От работы трека технологической трансформации для перехода к «зеленой экономике» Академия наук, Сибирское отделение, ждет выявления тех технологических, административных барьеров, которые сдерживают «зеленую» ориентацию наших фундаментальных и прикладных научных исследований. И мы должны сформулировать четкий и понятный запрос о том, какими должны быть механизмы эффективной реализации научных знаний», – подчеркнул Сергей Головин.

Значительная роль в формировании «зеленой экономики» отводится университетам, отметил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ. Именно в рамках университетов запущено девять региональных карбоновых полигонов. Перед карбоновым полигоном НГУ стоит две основных задачи: сформировать принципы унифицированного мониторинга выбросов парниковых газов, а также создание таких технологических решений, которые позволили бы увеличивать поглощение избыточного углекислого газа из атмосферы.

«От «Технопрома» мы ожидаем не только привлечение в эту сферу образовательных и научных организаций, но и широкое вовлечение бизнеса, в том числе – регионального», – резюмировал Дмитрий Чуркин.