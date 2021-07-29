Новосибирская область вошла в пятерку самых чистых регионов страны

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил список самых чистых регионов России. В ходе исследования жители населенных пунктов изучали состояние мусорных контейнерных площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора. Результаты мониторинга были опубликованы через сервисы Яндекса.

Лидером рейтинга стала Москва. По мнению москвичей, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке» соответствуют 82 и 86 процентов контейнерных площадок столицы. Также по объемам внедрения раздельного сбора мусора в топ-5 попали Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.

«С января по май 2021 г. местными жителями обследовано 106,5 тыс. контейнерных площадок в 85 регионах страны. 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге не учтены. В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов», — рассказывают представители ОНФ.

В Новосибирской области ситуация сложилась следующая. Из 1872 контейнерных площадок чистыми названы 889, что составляет 47% от общего количества. При этом, по подсчетам активистов, на территории региона размещено 1289 контейнера для раздельного сбора мусора.